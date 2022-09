Kleintransporter-Fahrer streift Auto und versucht zu flüchten

Der Fahrer eines Kleintransporters verursacht in der Nürnberger Straße einen Verkehrsunfall. Zeugen hindern den Mann an der Flucht.

In der Nacht auf Sonntag hat sich gegen 3 Uhr ein Unfall in der Nürnberger Straße ereignet. Ein 25-Jähriger streifte nach Angaben der Polizei mit seinem Kleintransporter ein parkendes Fahrzeug und beabsichtigte zu flüchten. Anwesende Zeugen hinderten den Fahrzeugführer an der Flucht und verständigten die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme stellten Polizisten bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro angeordnet. Der Unfallschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. (AZ)