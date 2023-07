Kleintransporter überrollt Mann in Nördlingen

Ein Mann vergisst in Nördlingen seinen Kleintransporter gegen das Wegrollen zu sichern. Als er ihn belädt, rollt der Transporter los: Der Besitzer wird verletzt.

Ein Mann ist in Nördlingen am Mittwoch verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, vergaß der 59-Jährige gegen 10.45 Uhr in der Industriestraße den Transporter vor dem Wegrollen zu sichern und belud den Wagen daraufhin. Der Transporter machte sich daraufhin selbstständig und überrollte den Mann. Dieser erlitt Prellungen am Bauch und an den Beinen und musste ärztlich versorgt werden. (AZ)

