Kletterausfahrt des DAV Nördlingen in die Fränkische Schweiz

Die Wetteraussichten für das September-Wochenende waren zunächst wenig verheißungsvoll. Um den angekündigten Regenfronten auszuweichen, legte Tourenführer Frank Söder den Start am Freitag etwas später an – ein Vorgeschmack auf ein flexibles Wochenende, das von seiner guten Planung und Improvisationskunst profitierte. Die siebenköpfige DAV-Gruppe aus Nördlingen startete an den Thuisbrunner Felsen oberhalb des malerischen Ortes. Dieser Felsen bot nicht nur einen herrlichen Blick ins Tal, sondern auch abwechslungsreiche Routen in allen Schwierigkeitsgraden. Von 3+ bis 7- war alles vertreten, sodass jede und jeder auf seine Kosten kam. Für einige war das Klettern mit Clipstick eine neue Erfahrung, da die ersten Sicherungspunkte in der Fränkischen Schweiz oft erst in mehreren Metern Höhe liegen. Am Samstag zog es die Kletterer an die Haselstaudener Wände bei Hammerthoos, wo sich nach der morgendlichen Nebelauflösung ideale Bedingungen boten. Die Auswahl reichte erneut von leichten Genussrouten bis zu anspruchsvollen Herausforderungen. Am Sonntag stand zunächst ein Ausflug nach Pottenstein mit einer Wanderung zur Burg auf dem Programm. Anschließend zog es die Kletterer an den imposanten Leienfelser Pfeiler bei der Burgruine Leienfels, wo sie noch einmal ihre Kräfte messen konnten. Ein gemeinsamer Besuch im nahegelegenen Biergarten mit fränkischen Spezialitäten bildete den gelungenen Abschluss einer abwechslungsreichen und geselligen Kletterausfahrt.

