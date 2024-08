Klimacamp-Teilnehmer soll an St.-Georgskirche uriniert haben

Eine 39-jährige Frau hat am Montag gegen 7 Uhr beobachtet, wie ein Mann am Marktplatz an einen Betonpfeiler der St.-Georgskirche urinierte. Bei dem Mann habe es sich laut der Frau um einen Teilnehmer des derzeit in Nördlingen angesiedelten Klimacamps gehandelt. Die Frau beschwerte sich über diesen Vorfall beim zuständigen Landratsamt, weshalb die Polizeiinspektion Nördlingen die Ermittlungen hierzu aufnahm.

Laut Polizeibericht identifizierten die Beamten den Mann und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf. Er habe den Verstoß zugegeben. Es handle sich um einen 68-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der Teilnehmer des Klimacamps sei. Der Mann werde nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen müssen. (AZ)