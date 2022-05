Klingelanlage beschädigt: 1000 Euro Sachschaden

Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat die Klingelanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Reiger-Straße 16 eingeschlagen. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)