Nördlingen

vor 17 Min.

Knabenkapelle spielt in Nördlingen ein festliches Kirchenkonzert

Plus 600 Jahre besteht die Pfarrgemeinde St. Salvator. Aus diesem Anlass spielte die Knabenkapelle in der Kirche – zwischen weichen Fanfaren und schwermütigen Klängen.

Von Friedrich Wörlen

Die Pfarrgemeinde St. Salvator feiert 600-jähriges Bestehen, und die ganze Stadt feiert mit. Am Samstagabend gab es ein festliches Kirchenkonzert der Nördlinger Knabenkapelle. Stadtpfarrer Benjamin Beck begrüßte die jungen Musiker, von denen viele in St. Salvator getauft und/oder gefirmt worden sind. Das Konzert wurde außerdem in die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner des benachbarten Altenheims St. Vinzenz übertragen. Oliver Körner hatte das Programm geschickt in die Spannung zwischen Gotteshaus und Militärmusik – immerhin tragen seine Mannen ja Landsknechts-Uniformen, also Militärkleidung – platziert. Reichlicher Beifall nach jedem Stück bestätigte das hohe Niveau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen