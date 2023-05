Nördlingen

Knappes Ergebnis beim RN-Maibaumwettbewerb: Wieder gewinnt Nähermemmingen

Plus Beim Maibaumwettbewerb der Rieser Nachrichten am Stabenfest verteidigt Nähermemmingen den Titel aus dem Vorjahr. Damit sind aber nicht alle einverstanden.

Von Nicolas Friese

Das Wetter konnte kaum besser sein: Der strahlend blaue Himmel empfing die Gäste des Stabenfests am Samstag in Nördlingen. Neben dem Ipf-Ries Halbmarathon, bei dem die Läuferinnen und Läufer am Samstagnachmittag nach und nach ins Nördlinger Ziel eintrafen, stand am Samstagabend ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Die Gewinner des Maibaumwettbewerbs der Rieser Nachrichten, in Kooperation mit dem Fürstlichen Brauhaus Wallerstein, wurden auf dem Stabenfest gekürt. Die 48. Ausgabe des Wettbewerbs war in zwei Kategorien unterteilt: einen Onlinewettbewerb und eine Profiklasse.

Der Nähermemminger Maibaum hat den diesjährigen RN-Maibaumwettbewerb gewonnen. Schon im vergangenen Jahr konnten die Nähermemminger mit ihrem Maibaum überzeugen. Foto: Nicolas Friese

Stabenfest: Nördlingens OB braucht nur einen Schlag zum Anzapfen

Es war kurz nach sieben, als der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner die Bühne des Festzelts der Familie Papert betrat und den Festbieranstich übernahm. Dafür brauchte er nur einen Schlag. Die Stimmung war schon vor dem Auftritt des OBs ausgelassen. Die Maibaumfreunde, die am Wettbewerb teilgenommen hatten, übernahmen im Festzelt die Plätze vor der Bühne und machten bereits am späten Nachmittag Stimmung. Unterstützt wurden sie dabei von der Band Würzbuam.

