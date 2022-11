Knappes Votum für Hallenbad mit Sauna

Plus Die CSU beantragt, die Saunalandschaft im neuen Hallenbad erst später zu bauen. Auch die Grünen stimmen mit den Christsozialen. Wovor Rudi Koukol warnt.

Mit der Verabschiedung eines Nachtragshaushalts für das laufende Jahr hat der Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrates die Grundlage für die ersten Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Hallenbades samt Saunalandschaft im Rieser Sportpark gelegt. Die Fraktionen aus CSU und Grünen/Frauenliste stimmten dagegen, weil ihrer Ansicht nach das Kombi-Projekt die Stadt angesichts weiterer Herausforderungen in Zukunft finanziell überfordern würde.