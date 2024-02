Nördlingen

vor 19 Min.

Koch der Nationalelf zaubert in Nördlingen

Plus In seinem Sterne-Restaurant in Nördlingen kocht Jockl Kaiser zusammen mit anderen Spitzenküchen. Was es bei den "Wirtshausbuam" zu essen gibt.

Von Peter Urban

"Wirtshausbuam" nennen die vier bayerischen Spitzenköche das Event, zu dem sie sich seit einigen Jahren an jeweils vier Standorten zu einem gemeinsamen Kochevent treffen. Anton Schmaus, Alexander Huber, Lucki Maurer und Joachim Kaiser gelten als Garanten für echten Genuss, sie zaubern an diesen Abenden ein Zwölf-Gang-Menü. Jeder präsentiert sich und seine Küche mit jeweils drei so genannten „Signature Dishes“, will sagen, mit Kreationen, welche die unverkennbare Handschrift des jeweiligen Chefkochs tragen.

Die Abende sind jeweils ausverkauft, bei Lucky Maurer im „Stoi“ tafelte man sogar zwei Tage hintereinander. Die Vier würzen ihre Events mit einer ordentlichen Prise Humor, nehmen sich selbst dabei weder wichtig noch ernst, sondern sie wollen mit ihren Kreationen unvergessliche Erlebnisse schaffen. Anton Schmaus ist beruflich auf der ganzen Welt unterwegs: Nicht erst seit dem Engagement für die Fußball-Nationalelf ist er auf Kochshows und Events in Fragen des guten Geschmacks auf allen Kontinenten vertreten.

