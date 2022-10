Körperverletzung auf Nördlinger Veranstaltung

Ein alkoholisierter 22-Jähriger hat auf einer Veranstaltung in Nördlingen drei Personen leicht verletzt.

Auf einer Veranstaltung in Nördlingen hat ein alkoholisierter 22-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.50 Uhr, drei Personen verletzt. Nachdem er einem Geschädigten den Arm verdrehte, trat er einer weiteren Geschädigten gegen das Schienbein. Anschließend schlug er einem schlichtenden 26-jährigen mit der Faust in den Bauch. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Personen leicht verletzt. (AZ)