Körperverletzung in Nördlinger Diskothek

Eine 20 Jährige zieht eine 19 Jährige an den Haaren und schlägt ihr ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht hat es am Samstagmorgen gegen 05 Uhr Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen in einer Nördlingen Diskothek gegeben. Hierbei soll eine 19 Jährige von einer 20 Jährigen völlig grundlos an den Haaren gezogen haben und in das Gesicht geschlagen worden sein. Die Polizei Nördlingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet konnten, sich unter 09081-2956-0 zu melden. (AZ)