Kommen Sie zum Yoga mit Picknick der Rieser Nachrichten

Am 1. August findet im Garten des Rieskratermuseums wieder Yoga unter freiem Himmel statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kartei der Not sind willkommen.

Was war das für ein lauer Sommerabend: Im Garten des Rieskratermuseums präsentierten die Rieser Nachrichten 2019 zum ersten Mal Yoga unter freiem Himmel. 40 Leserinnen und Leser waren dabei und anschließend begeistert. Die Aktion war nicht nur gut im Sinne der eigenen Achtsamkeit, sondern auch noch für den guten Zweck. Die Spenden gingen an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. In diesem Jahr wollen wir die Aktion wiederholen und dabei sogar noch ein bisschen länger miteinander verweilen als bisher.

Schön gelegen zwischen der Stadtmauer und dem Rieskratermuseum auf einer grünen Wiese, wird uns Yoga-Lehrerin Simone Gebhard am Dienstag, 1. August, von 18 Uhr bis 19.15 Uhr durch viele Bewegungen und Asanas führen, die Hatha-Flow prägen. Treffpunkt ist bereits um 18 Uhr.

Yoga mit anschließendem Picknick im Garten des Rieskrater-Museums

Simone Gebhard ist seit 2012 Yogalehrerin. Seit 2019/2020 arbeitet sie auch als Heilpraktikerin und Osteopathin mit Praxis in Munningen. Im Moment unterrichtet sie offene Yogastunden mittwochs in Munningen und bietet dort auch immer wieder Yoga, Klang-Therapiekurse sowie monatliche Workshops an.

Nach dem Yoga im Garten des Rieskratermuseums würden wir gerne noch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Und wo lässt sich das besser anstellen als auf einer (Picknick)-Decke oder in diesem Fall Yoga-Matte, bei einem kleinen Picknick? Jede und jeder kann mitbringen, was sie und er essen und trinken möchte.





Die Teilnahme am Abend ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Teilnehmen können Sie, indem Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff RN-Leser-Yoga an die E-Mail-Adresse redaktion@rieser-nachrichten.de schicken. Die Plätze sind begrenzt. Wir informieren Sie per E-Mail ab dem 24. Juli, ob sie an der Aktion teilnehmen können. Wir freuen uns auf einen schönen Abend. Bei schlechtem Wetter wird der Termin um eine Woche verschoben.