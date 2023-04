Kommen Sie zur RN-Podiumsdiskussion: Wie soll die Verkehrswende in Nördlingen aussehen?

Im Nördlinger Stadtsaal Klösterle findet am 12. April die Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten statt. Melden Sie sich jetzt einfach per E-Mail an.

Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Platz für Radlerinnen und Radler: Wie sollen diese Ziele in der Nördlinger Altstadt umgesetzt werden? Darüber wollen wir mit ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und mit den Gästen auf der Bühne bei der RN-Podiumsdiskussion am kommenden Mittwoch, 12. April, reden. Beginn im Stadtsaal Klösterle ist um 19 Uhr, melden Sie sich jetzt schnell noch per E-Mail unter redaktion@rieser-nachrichten.de oder ab Dienstag, 9 Uhr, unter Telefon 09081/83256 an. Wir freuen uns, wenn unsere Gäste einen Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, spenden.

Auf dem Podium werden Oberbürgermeister David Wittner, Hosenecke-Chef Patrick Behringer, die Vorsitzende des Nördlinger Seniorenbeirats Elisabeth Strauß und Fritz Fischer aus Wörnitzostheim sein. Sie alle werden mit RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann über die drängenden Verkehrsfragen sprechen: Müssen in der Nördlinger Altstadt Parkgebühren eingeführt werden? Finden Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt noch Parkplätze? Und was muss getan werden, damit Nördlingen nicht ähnlich ausblutet wie die Donauwörther Reichsstraße?

Besucher der Podiumsdiskussion können ihre Fragen stellen

Ebenfalls Thema auf dem Podium wird die jüngste Verkehrszählung sein, die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Deren Ergebnis ist eindeutig: Im Vergleich zu 2012 fahren deutlich weniger Auto- beziehungsweise Lastwagenfahrer in die Altstadt – genauer gesagt sind es rund 3000 Fahrzeuge täglich weniger. Dennoch wurden immer noch rund 11.000 am Tag gezählt. Der Radverkehr hat dagegen zugenommen: 3500 Radlerinnen und Radler wurden beobachtet. Interessant ist auch diese Zahl: In der Altstadt konnten die Mitarbeiter des Stadtplanungsbüros Bernard Gruppe weniger Parkplätze vorfinden, als noch 2012. Und das, obwohl der Zuzug in den Stadtkern in den vergangenen Jahren groß war.

Nicht nur auf dem Podium soll diskutiert werden, auch unseren Besucherinnen und Besuchern wollen wir an diesem Abend die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu sagen: Nach der Gesprächsrunde auf der Bühne wird es eine Fragerunde geben. Nutzen Sie die Chance, mitzureden, wenn es um das neue Verkehrskonzept für die Stadt Nördlingen geht – noch ist im Stadtrat nichts entschieden. Befürworten Sie Parkgebühren in der Stadt? Soll der innere Altstadtring unterbrochen werden? Soll Nördlingen an manchen Tagen autofrei werden? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Ihren Besuch.