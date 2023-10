Nördlingen

Kommt das Geopark-Besucherzentrum mitten in die Nördlinger Altstadt?

Plus Viel wurde über die Einrichtung diskutiert, entschieden ist noch nichts. Nördlingen will keine Konkurrenz zum Rieskrater-Museum schaffen. Es gibt eine neue Idee.

Viele Fragen sind noch offen. Dennoch will sich die Stadt Nördlingen auch weiterhin um ein Besucherzentrum für den Unesco Global Geopark bemühen. Doch von der ursprünglichen Idee, am Geotop Lindle, bei den Ofnethöhlen oder bei der Alten Bürg einen architektonisch anspruchsvollen Neubau zu errichten, sind die Verantwortlichen abgewichen. Es gibt eine neues Konzept, eine neue Idee und einen neuen Standort, der bei der vergangenen Stadtratssitzung vorgestellt wurde.

Ein Blick zurück: Vor mehr als zwei Jahren bekam der Geopark Ries das Label Unesco Global Geopark. Die Euphorie bei den Verantwortlichen war groß, zur Verleihung der Urkunde kam an einem brütend heißen Sommertag Ministerpräsident Markus Söder in die Alte Bastei nach Nördlingen. Er versprach damals, dass der Freistaat 50 Prozent für ein Geopark-Infozentrum bezahlen werde. Blieb die Frage, wo das künftig stehen sollte. Für die Nördlinger war klar, dass eigentlich nur das Zentrum des Rieses der richtige Ort für solch eine Einrichtung sein konnte - also die Stadt selbst. Doch schon bald gab es andere Bewerbungen, selbst von Kommunen, die nicht im Ries liegen.

