Nördlingen

vor 17 Min.

Kommt doch die Wende bei der Tiefgarage im Egerviertel?

Plus Viel wurde um die Tiefgarage im Egerviertel gestritten. Nun gibt es einen neuen Vorschlag: ein Parkdeck. Die Garage wird vielleicht dennoch nicht aus dem Plan gestrichen.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Die Überraschung gab es ganz am Schluss: Nach einer gut dreistündigen Sitzung des Bauausschusses des Nördlinger Stadtrates präsentierte Oberbürgermeister David Wittner einen Vorschlag, mit dem der Streit um die Tiefgarage im künftigen Egerviertel in absehbarer Zeit möglicherweise beendet werden könnte. Wie sieht dieser aus?

Wittner verwies auf ein Treffen hinter den Kulissen, bei dem sich die Verfahrensbeteiligten auf eine Alternativlösung verständigt hätten: das Viertel ohne Tiefgarage. Stattdessen soll auf dem Parkplatz an der Kaiserwiese ein Parkdeck gebaut werden, in dem den Eigentümern oder Mietern der neuen Wohnungen Stellplätze zur Verfügung stehen. Die Idee stammt vom Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann, der bekanntermaßen weniger Autos in der Altstadt will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen