Kompressor aus Rohbau in Nähermemmingen gestohlen

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat in Nähermemmingen in der Zeit zwischen dem 13. April und dem 19. April laut Polizei einen Kompressor gestohlen. Der Kompressor befand sich in einem Rohbau am Färberäcker und hat einen Wert von etwa 1200 Euro. Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 09081/29560 erbeten. (AZ)