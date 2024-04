Konflikt um bundesweite Personal-Regelung in Krankenhäusern

Pflegekräfte appellieren an Bayerische Staatsregierung: „Wir haben Euch im Blick!“ Beschäftigte der Donau-Ries-Kliniken beteiligen sich am Aktionstag.

Sie war über fünf Jahre in der Vorbereitung. Jetzt steht sie kurz vor der Einführung. Die Bundesregierung plant die Einführung einer Pflege-Personal-Regelung im Krankenhaus, die sogenannte PPR 2.0. Auf den letzten Metern versuchen einige Landesregierungen die Einführung zu verhindern. Sie wollen im Bundesrat eine Ablehnung der Verordnung beschließen, angeführt durch einen Antrag der bayerischen Staatsregierung. Die Gewererkschaft Verdi hat deshalb bundesweit Pflegekräfte zu einer Protestaktion am Montag aufgerufen. Mit der Foto-Aktion „Wir haben Euch im Blick!“ fordern sie von den Bundesrats-Vertretern eine Zustimmung zur PPR 2.0. Beschäftigte der Donau-Ries-Kliniken beteiligten sich am Aktionstag. „Die Rückkehr unserer Kolleginnen und Kollegen geht nur mit einer Attraktivitätssteigerung einher. Deshalb Hände weg von der PPR2.0“, sagt die Gesamtpersonalratsvorsitzende Sonja Kuban. Alle seien sich einig, dass eine gute Patientenversorgung nur mit ausreichendem Pflegepersonal erreicht werden kann. (AZ)