Konzert der Christgemeinschaft: Mit Maria unterwegs zur Krippe

Die Chorgemeinschaft Nördlingen überrascht mit Weihnachtsliedern von Barock bis zur Gegenwart. Am Ende gibt es mehrere Gänsehautmomente.

Die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Nördlingen haben sich in ihrem diesjährigen Adventskonzert zusammen mit Maria auf den Weg gemacht. Das Programm, sehr schön durchchoreographiert von den Chorleitern Elke und Kurt Moll, lud das Publikum ein, sich auf den Advent einzulassen – die Zeit der Vorfreude und Ankunft.

Im ersten Konzertteil ist Maria alleine unterwegs. In den Liedern kamen die Zweifel zur Sprache, die die schwangere junge Frau sicherlich hatte. Aber ebenso ihre Zuversicht und Hoffnung, die zum Beispiel in dem poppigen Song „Du bist das Licht“ des Musikers Gregor Meyle mitschwangen. Das Lied mit seinen schwierigen, da sehr schnellen Textpassagen, meisterte der Chor ebenso bravourös wie den klassischen Praetorius-Satz von „Es ist ein Ros entsprungen“.

Chor aus Nördlingen verblüfft mit kontrastreichen Wandlungen

Im zweiten Konzertteil gingen Chor sowie Zuhörerinnen und Zuhörer einen Teil des Weges mit Maria mit. Beim Gospelsong „Walk to Bethlehem“ wurde es jazzig und die Chorgemeinschaft bestach mit einer tollen Laut-Leise-Dynamik. Überhaupt verblüffte der Chor die Besucher in der vollbesetzten St. Georgskirche mit seinen kontrastreichen Wandlungen, dem mühelosen Wechsel zwischen den Jahrhunderten, den Genres und den Sprachen. Mit „Christmas Kum Ba Ya“ wurde schließlich international eingeladen, nach Bethlehem zu kommen.

Das „Ensemble Pfiffikus“ der Rieser Musikschule fügte sich perfekt ins Konzertprogramm ein und setzte eigene Akzente. Im dritten Konzertteil, alle waren mittlerweile an der Krippe angekommen, überzeugten die jungen Musikerinnen und Musiker des Ensembles mit flotten Stücken wie der „Symphonie des Noëls“, einer Bearbeitung volkstümlicher Weihnachtsmelodien von Michel-Richard Delalande aus der Zeit des französischen Königs Ludwig XIV. Zeitgenössisch wurde es dann wieder mit dem Weihnachtswiegenlied von John Rutter, das die Chorgemeinschaft unter der stets souveränen Leitung von Elke Moll sehr gefühlvoll interpretierte.

Durchaus mutig war es, das Konzert nicht mit einem Chorlied zu schließen, sondern mit leisen Soli-Arrangements. Kurt Moll (Klavier), Anna Stängle (Cello) und Daniel Funk (Piccoloflöte) spielten „Where are you Christmas?“ bekannt aus dem Grinch-Film und Sarah Scheller sang mit „Mary did you know?“ ihr zweites wunderbar emotionales Solo an diesem Abend. Mit diesen beiden Gänsehautmomente sowie einem gemeinsam gesungenen „Oh du fröhliche“ endete ein überaus abwechslungsreiches Konzert, das das Publikum in festlicher Adventsstimmung in die dunkle Nacht entließ.