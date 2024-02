Nördlingen

18:00 Uhr

Kostenlos parken in der Nördlinger Altstadt: Darüber wird jetzt debattiert

Plus Der Stadtrat hat beschlossen, dass in Nördlingen nur noch zehn Minuten kostenfrei geparkt werden darf. Das sorgt für Unmut. Jetzt steht eine Verlängerung im Raum.

Von Martina Bachmann

33 Parkautomaten sollen in der Nördlinger Altstadt aufgestellt werden. Das zumindest sieht der aktuelle Etat-Entwurf der Stadt vor, 500.000 Euro sind für diese Investition eingeplant. Laut Kämmerer Bernhard Kugler sollen mit dieser Summe sowohl die Zuleitungen und die Fundamente als auch die Automaten selbst bezahlt werden. So konkret diese Zahlen auch sind – hinter den Kulissen wird über die Parkgebühren noch immer diskutiert. Aktuell geht es um die Frage, wie lange man auch in Zukunft mit der sogenannten Semmeltaste kostenlos in der Altstadt parken darf.

Im Juni des vergangenen Jahres hat sich eine Mehrheit des Nördlinger Stadtrates dafür entschieden, Parkgebühren in der Altstadt einzuführen. Die wiederum wurden wie folgt gestaffelt: Zehn Minuten sollten Besucher ihr Fahrzeug kostenlos abstellen dürfen, dafür wurde eine sogenannte Semmeltaste eingeführt. Für eine Parkdauer von 30 Minuten wurden 50 Cent Gebühren beschlossen, für 60 Minuten 1,50 Euro und für 120 Minuten 3,50 Euro. Diese Entscheidung hat in den Stadtteilen, den umliegenden Gemeinden und bei einigen Nördlingern für Unmut gesorgt.

