Kotflügel in Nördlingen beschädigt und Schaden nicht gemeldet

Der weiße Skoda Octavia wird in der Löpsinger Straße beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In der Löpsinger Straße ist in der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, ein weißer Pkw Skoda Octavia beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte laut Polizei vermutlich beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel, sodass ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)