Kranführer zwischen Stahlträger und Lkw eingeklemmt

In Nördlingen ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Kranführer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Kranführer hat sich Donnerstagvormittag beim Abladen von Stahlträgern in Nördlingen verletzt. Laut Polizeibericht lud der 63-jährige Mann mithilfe eines Krans Stahlträger von einem Lkw ab. Als er einen Draht von den Stahlträgern lösen wollte, blieb er mit der Fernbedienung für den Kran an dem Draht hängen. Dadurch setzten sich die Stahlträger in Bewegung, sodass der Mann zwischen diesen und dem Lkw eingeklemmt wurde. Mitarbeiter verständigten sofort den Rettungsdienst. Der Mann wurde mit dem Verdacht schwerer Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)