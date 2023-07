Krankenhaussperrung: Schilder für Umleitung werden getauscht

Plus Autofahrer mussten teilweise genau hinschauen, um die Umleitung zum Nördlinger Stift zu finden. Jetzt wird nachgebessert. Doch es gibt Kritik an der Sperre.

Der Unterschied ist, im Verhältnis betrachtet, schon gewaltig: Wer bei einem Onlinekartendienst die Strecke an der Kreuzung vor der Oskar-Mayer-Straße bis zur Krankenhauseinfahrt abmisst, landet bei etwa 380 Metern. Die Umleitungsstrecke über Krankenhausstraße, Augsburger Straße, Heuweg und die Staatsstraße zurück misst dagegen mausklickhändische 5,2 Kilometer. Diese Umleitung wurde ab dem 28. Juni nötig, weil die Brücke über die Straße zum Krankenhaus seitdem erneuert wird. Für Autofahrer war es aber nicht unbedingt auf einen Blick ersichtlich, wie genau die Umleitungsstrecke verläuft.

Der Knackpunkt war die Beschilderung: Denn an der Augsburger Straße fand sich bislang ein handgeschriebenes Schild mit dem Hinweis Krankenhaus, eines darüber mit Reimlingen und obendrauf noch ein Umleitungs-"U". Die Schilder sorgten bei Bürgerinnen und Bürgern für Irritationen, nun bessert die Stadt nach.