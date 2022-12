Nördlingen

18:00 Uhr

Krankheitswelle im Ries: Wenn nur noch wenige im Klassenzimmer sitzen

Viele Menschen im Ries sind derzeit krank. In Betrieben fehlen die Mitarbeiter, in den Schulen und Kitas die Kinder.

Plus Viele Rieser sind ausgerechnet kurz vor Weihnachten krank. Klinikchef Bernhard Kuch hat noch nie so viele Patienten bei einer Influenzawelle behandeln müssen.

Von Martina Bachmann

Krank um den Weihnachtsbaum sitzen – nein, das wünscht sich wirklich keiner. Doch in diesem Jahr rauscht gerade jetzt, kurz vor den Feiertagen, eine Krankheitswelle durch das Ries. In den Betrieben fehlen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in den Schulen und Kindertageseinrichtungen die Kinder. Dr. Renate Rachidi, die das Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium leitet, berichtet, dass kürzlich an einem Tag 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler wegen Krankheit fehlten: "In einzelnen Klassen saßen nur noch vier Schüler."

