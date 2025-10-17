Kreative Inhalte für Instagram & Co

Wie Unternehmen und Selbstständige ihre Social-Media-Kanäle professionell gestalten können, zeigte kürzlich das Seminar „Reels schneiden und Storys posten – So gestalten Sie kreative Social Media Inhalte“ am Technologie Centrum Westbayern. Unter der Leitung von Simone Uhl, Diplom-Betriebswirtin (BA) und Expertin für strategisches Marketing, erhielten die Teilnehmenden wertvolle Tipps für den erfolgreichen Auftritt auf Instagram & Co. Im Workshop lernten die Teilnehmenden, wie kurze Videos – sogenannte Reels – aufgenommen und bearbeitet werden, welche Wirkung Musik, Text und Effekte haben und wann sich Storys am besten posten lassen. Neben technischen Grundlagen stand vor allem die strategische Nutzung sozialer Medien im Vordergrund: Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wie steigere ich Reichweite und Interaktion? Mit Unterstützung der Designplattform Canva konnten die Teilnehmenden das Gelernte direkt praktisch umsetzen und eigene Inhalte gestalten. „Social Media ist heute ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation – wer hier kreativ und authentisch auftritt, gewinnt deutlich an Sichtbarkeit“, so Referentin Simone Uhl. Das Seminar war Teil einer Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen rund um Social Media: 29. Oktober Social Media fürs Business, 29. Oktober Instagram, Facebook & TikTok fürs Business, 19. November Professionelle Social Media Designs mit Canva, 3. Dezember META-Werbeanzeigenmanager. Weitere Informationen unter www.tcw-donau-ries.de

