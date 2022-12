Nördlingen

13:13 Uhr

Die Kreis-CSU fordert eine Kinderklinik für Nördlingen

Plus Mit einer Kinderklinik sieht die Donau-Rieser Kreistagsfraktion der CSU/AL-JB die Versorgungslücke von Kindern geschlossen. Favorit ist das Krankenhaus in Nördlingen.

Von Verena Mörzl

Die Kinderkliniken in der Region schlagen Alarm. Die Masse an jungen Menschen mit Atemwegserkrankungen ist neu, sagen Ärzte. Medizinerinnen und Mediziner im Ries berichten von einer schlimmen Krankheitswelle. Müssen kranke Kinder in eine Kinderklinik gebracht werden, fahren Rieser Eltern je nach Wohnort zwischen einer Dreiviertelstunde nach Aalen oder einer Stunde nach Augsburg. Doch die Kliniken haben kaum noch Spielraum, heißt es beispielsweise aus Augsburg. Die Not ist groß. In dieser Woche hat die Donau-Rieser Kreistagsfraktion der CSU/AL-JB deshalb eine Entscheidung getroffen: In einem Antrag fordert sie eine Kinderklinik für einen der Krankenhaus-Standorte im nördlichen Landkreis.

