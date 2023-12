Kriminalpolizei Augsburg durchsucht Wohnungen in Nördlingen

Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Nördlingen ermittelt die Kripo in Nördlingen. Weitere Ermittlungen stehen noch an.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat am Montag mehrere Wohnungen in Nördlingen durchsucht. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage mitteilt, wurden gegen 14.30 Uhr insgesamt drei Objekte durchsucht. Den Durchsuchungsbeschluss hatte das Amtsgericht Nördlingen erteilt. Ermittelt wurde wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Um welche Drogen es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit. Weitere Ermittlungen stehen noch an. (AZ)