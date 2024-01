Kripo in Nördlingen im Einsatz: Eine Person wurde festgenommen

Ein Polizeieinsatz hat am Mittwochabend in Nördlingen stattgefunden. Noch laufen die Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch einen Einsatz in Nördlingen durchgeführt. Das bestätigt Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kriminalpolizei habe diesen Einsatz gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Nördlingen durchgeführt. "Es gab eine vorläufige Festnahme", so Lechner.

Mehr könne er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, die Ermittlungen laufen. Für die Bevölkerung habe aber keine Gefahr bestanden, so der Leiter der Dillinger Kriminalpolizei. Im Laufe des Tages sollen noch weitere Informationen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft bekannt gegeben werden. (jltr)

