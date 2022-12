Krisen wirken sich kaum auf Arbeitsmarkt im Ries aus

Die Arbeitslosenquote bleibt auch im November stabil bei 2,2 Prozent. Die Agentur meldet mehr als 500 offene Stellen.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen ist im Ries im November minimal gesunken. Laut einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit lag sie um zwei niedriger als vor einem Monat, aber um 138 höher als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb gleich und liegt bei 2,2 Prozent.

Im November haben sich im Ries 248 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 95 aus einer Erwerbstätigkeit und 63 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Dagegen konnten 239 ihre Arbeitslosigkeit beenden, 66 nahmen eine Beschäftigung auf und 168 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth sagt: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist trotz aller aktueller Herausforderungen glücklicherweise recht robust." Die Betriebe hätten weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Entgegen negativer Wirtschaftsprognosen sei bisher kein Arbeitskräfteabbau festzustellen.

Finanzielle Unterstützung bei Weiterbildung

"Allerdings verschieben sich durch den Strukturwandel die Bedarfe in den Wirtschaftsbereichen und die Anforderungen in den Berufen ändern sich, was bereits seit einigen Jahren zu beobachten ist. Bei diesem Transformationsprozess unterstützen wir als Agentur für Arbeit die Unternehmen mit den Instrumenten des Qualifizierungschancengesetzes", so Paul weiter. So könnten Beschäftigte mit finanzieller Unterstützung passgenau qualifiziert werden. Mittlerweile sind mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet als bei der Agentur für Arbeit. Ursache für den Anstieg sind die ukrainischen Geflüchteten, für deren Betreuung die Jobcenter seit dem 1. Juni zuständig sind.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist weiterhin hoch. Allerdings wurden im Verlauf des Jahres rund 200 Stellen weniger gemeldet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 574 freie Arbeitsstellen, besonders im Verkauf und im Sekretariat wird Personal gesucht. (AZ)