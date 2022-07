Kritik an Ederheimer Photovoltaik-Projekt

Plus In Ederheim ist eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. Im Nördlinger Bauausschuss spricht ein Stadtrat von der "denkbar schlechtesten Lage".

Für eine längere Diskussion sorgte im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrats der geplante Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Ederheimer Flur. Anlass für die Debatte bot nicht die Anlage an sich, sondern vielmehr deren vorgesehener Standort an der Verbindungsstraße zwischen Herkheim und Ederheim. Laut Stadtplaner Philipp Wettemann beträgt die sogenannte Vorhabensfläche rund 11.300 Quadratmeter. Die Module dürften maximal drei Meter hoch werden.