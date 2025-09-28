Jeder Mensch kennt solche Emotionen: Man riecht den würzigen Duft, den eine dampfende Suppe verströmt, und denkt an schöne Momente mit der Familie zuhause am Esstisch. Man sieht, wie ein Kuchenteig angerührt wird, und möchte noch einmal in die Teigschüssel greifen und den Finger genüsslich abschlecken: Erinnerungen an die Kindheit werden wach. Essen verschafft nicht nur solche wohligen Momente, es ist auch ein gutes Medium, um die Erinnerung von Menschen zu aktivieren. Hauswirtschaftliche Bildung ist ein Anliegen der Lehrerinnen der ehemaligen Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, die im Alltagswerk zusammengefunden haben, die Organisation von Veranstaltungen, bei denen im gemeinsamen Essen Begegnung stattfindet, ein anderes. Dabei gelingt es der Gruppe immer wieder, unterschiedliche Gruppen über Alters-, Geschlechter-, Kultur- oder Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam an den Herd zu bekommen. Jeweils im März veranstaltet das Alltagswerk anlässlich des Internationalen Frauentages ein Suppenessen im Nördlinger Rathausgewölbe, bei dem rund 20 Lieblingssuppen verkostet werden. 500 Euro kamen so im letzten Frühjahr zusammen, die in Anwesenheit von Geschäftsführer Johannes Beck an Helga Eger-Geiger und Claudia Keil vom Gerontopsychiatrischen Dienst der Diakonie Donau-Ries übergeben wurden. Dieses Beratungsangebot will Menschen mit Demenz, Altersdepression und anderen psychischen Erkrankungen im Alter dabei unterstützen, möglichst lange im häuslichen Umfeld bleiben zu können. Kürzlich bot das Alltagswerk nun anlässlich der Demenzwoche 2025 hausgemachte Kuchen nach Großmutters Rezept auf dem Wochenmarkt in Nördlingen an. Aber nicht nur Kuchen wurde gegen Spende getauscht. Ob eine erste improvisierte Torte aus der Nachkriegszeit oder die mit dem Familienmuster verzierte Rieser Bauerntorte: Am Marktstand kam man auch über die über Generationen weitergegebenen Rezepte und persönliche Erinnerungen ins Gespräch.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!