Naturfreunde entdecken bei Vogelwanderung Kuckuck, Schwarzkehlchen und Goldammer

Eine Vogelstimmenwanderung im Wemdinger Ried hat der Rieser Naturschutzverein angeboten. Die Beteiligten entdeckten auch diverse Gänsearten.

Naturfreunde haben sich an der südwestlichen Ecke des Wemdinger Riedes zu einer Vogelstimmenwanderung getroffen. Von der Wanderung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einiges mitnehmen: Kuckuck, Schwarzkehlchen und Goldammer sowie diverse Gänsearten waren zu hören und teilweise auch zu sehen. Jürgen Scupin, der Vorsitzende des Rieser Naturschutzvereins, konnte mehrere der gefiederten Bewohner mit seinem Spektiv sehr nahe an die interessierten Besucher heranführen. Auch die Pflanzenwelt zeigte sich von ihrer besten Seite. Eingebettet in bunte Blühwiesen waren Trollblumen, Wiesenknöterich, Bocksbart, Margeriten und recht selten gewordene Orchideen zu entdecken.

Bei der Vogelstimmenwanderung haben die Teilnehmenden unter anderem auch einen Neuntöter gesehen. Foto: Erich Rieder

Nebenbei wurden Informationen über die Entstehung und die 50-jährige Geschichte des Wemdinger Riedes und des Trägervereins Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried e.V. gegeben. Johannes Ruf, der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft, erläuterte, warum nur durch eine laufende Pflege die alte Kulturlandschaft mit ihrer reichen Pflanzen- und Tierwelt erhalten werden könne. Andernfalls würden Gebüsche und Bäume, Weiden und Schlehen die gesamte Fläche überwachsen. Die dauerhafte Verschattung am Boden wäre das Ende vieler Pflanzen, die die Wärme und das Licht für eine optimale Entwicklung brauchen. Mit dem Verlust an einzelnen Pflanzenarten gehe auch ein Verlust an Insekten einher.

Rieser Naturschutzverein profitiert vom Ehrenamt

Viele Arbeiten, auch in den anderen Gebieten der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und des Rieser Naturschutzvereins, können heute mit Maschineneinsatz fachgerecht erledigt werden. Bei Handarbeiten können die Vereine auf einen Stamm von rund 70 ehrenamtlichen Helfern zurückgreifen, die jährlich mehrere Hundert Arbeitsstunden kostenlos erbringen. Nur durch das Engagement von mehr als 1300 Mitgliedern und den erwähnten Helfern ist der Erhalt der Natur- und historischen Kulturlandschaft an vielen Stellen im Ries möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch