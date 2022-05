Künstlerin aus dem Ries: Mehr als 3000 Werke in einem Haus

Plus Angelika Hahn-Gericke sagt von sich selbst, dass sie wenig Schlaf brauche. Das erklärt vielleicht die unglaubliche Vielfalt ihres Schaffens, die jetzt zu sehen ist.

"Wenn ich wütend bin, dann male ich am besten", sagt Angelika Hahn-Gericke über sich selbst. Sie, die Vielarbeiterin, "wirft" dann mit Farben um sich und malt sich den Frust von der Seele. Sie ist bekannt - und vielfach ausgezeichnet - für ihre farbenfrohen Großformate. Sie scheint spezialisiert auf die Darstellung von Menschen, Porträts und auf Akte. Doch weit gefehlt: Bei einem Besuch im Atelier zum Auftakt der Rieser Kulturtage war zu sehen, was sie ausmacht.