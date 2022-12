Kundgebung in Nördlingen: "Hinschauen ist unsere stärkste Waffe"

Plus Die Grünen halten am Tag der Menschenrechte eine Soli-Kundgebung mit den Protestierenden im Iran ab. Auch eine geflüchtete Politikwissenschaftlerin aus Teheran nimmt teil.

Auf einem der Protestschilder an jenem frostigen Samstagmorgen unter einem graublauem Winterhimmel steht "Jin, Jiyan, Azadi". Die kurdische Parole „Frau, Leben, Freiheit“ ging um die Welt. Die Grünen, der Orts- und Kreisverband, haben kurzfristig zu einer Kundgebung vor dem Nördlinger Kriegerbrunnen aufgerufen, um Solidarität mit den Protestierenden im Iran zu bekunden. Um 9 Uhr sind jedoch nur sehr wenige Passanten unterwegs, die Stände des Weihnachtsmarkts noch geschlossen.