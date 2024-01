Nördlingen

Kunst im Ries: Von Hügeln und anderen Höhepunkten

Plus In Sachen Bildende Kunst gab es im Ries 2023 einiges zu sehen. Manchen Künstler kannte das Publikum im Ries bereits, andere dagegen nicht.

Von Peter Urban

Das Kunstjahr 2023 begann mit einem Aufreger: Anfang Januar machte man sich große Sorgen ums „Stückwerk“, die Kunstinstallation im Durchgang zwischen Karl-Schlierf-Platz und Eisengasse. Von „sinnlosem Vandalismus“ sprach die Stadt, während Ideengeber Sebastian Wolf die ganze Aufregung um fehlende oder defekte Teile mit einem lapidaren „Kunst im öffentlichen Raum ist Kunst im öffentlichen Raum“ auf seine Art beendete. Buchstäblich Grenzen überschritten dann im Mai, bei der ersten Kunstverein-Ausstellung des Jahres, Rainer Nepita und Armin Göhringer.

Der eine mit Bildern, die zur Entschleunigung beitragen, der andere mit der Kettensäge. Gegensätze, die sich anzogen und unter dem Oberbegriff „Grenzgänger“ ein überaus sehenswertes Gesamtkunstwerk präsentierten. Dass Skizzenbücher die heimlichen und intimen Schatzkistchen von Künstlern sind, zeigte - auch im Mai - Peter Anders, Initiator und Kurator der Ausstellung „Intimus“ in der ehemaligen Parfümerie Finck. „Das, was zwischen Buchdeckeln eingefügt ist, findet außerhalb der Bücher neue Wege.“ Im Vorfeld der Kreativtage in Oettingen gab es viele Unwägbarkeiten: das Wetter, die vielen parallel laufenden Veranstaltungen und schließlich die Akzeptanz in der Bevölkerung, schließlich war die Premiere des Projektes schon vier Jahre her. Doch der attraktive Mix aus verschiedenen Veranstaltungen kam gut an. Wohl auch dank der Teilnahme sowohl einheimischer Künstler wie Wolf J. Gruber als auch renommierter Künstler, allen voran Fernando de la Jara.

