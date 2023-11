Kurios: Wasserhahn steckt in Rücklicht von Auto fest

Ein Zeuge beobachtet in Nördlingen ein Auto und entdeckt den Wasserhahn. Die Polizei überprüft den Halter des Wagens.

Ein Zeuge hat der Nördlinger Polizei am Samstag gemeldet, dass in der Stadt ein Auto unterwegs sei, in dessen Rücklicht ein Wasserhahn stecke. Die Beamten überprüften die Halteradresse und entdeckten eine Unfallflucht.

Wie sie berichten, war der Autofahrer in Nördlingen gegen den Wasserhahn an einer Hauswand gefahren. Der blieb dann offensichtlich in seinem Rücklicht stecken. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Fremdschaden betrug rund 500 Euro. (AZ)