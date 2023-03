Nördlingen

Kuriose Fälle vor Gericht: Mann rollt Baggerfahrer mit Roller über den Fuß

Plus Zwei Fälle beschäftigen das Nördlinger Gericht: Ein Mann soll einem anderen mit dem Roller über den Fuß gefahren sein. Ein anderes Mal war ein Müllgreifer im Spiel.

Von Jan-Luc Treumann

Wer an eine gefährliche Körperverletzung denkt, dem oder der kommt vermutlich schnell ein Messer oder Ähnliches in den Sinn, mit dem einer Person Schaden zugefügt wurde. Doch das Gesetz fasst dieses Delikt weiter, neben Gift kann eine Körperverletzung beispielsweise "mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs" begangen werden. Wie zwei Fälle vor dem Nördlinger Amtsgericht zeigen, kann darunter auch ein Roller oder ein Müllgreifer fallen. Warum es in beiden Fällen aber nicht zu einem Urteil kommt.

