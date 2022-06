Nördlingen

vor 2 Min.

Kurioses beim Bummel über die Mess' in Nördlingen

Die Nördlinger Mess' am Samstagabend kurz nach Einbruch der Dunkelheit: Die Lichter der Fahrgeschäfte erleuchten die Kaiserwiese.

Plus Am letzten Mess'-Wochenende 2022 spaziert unser Autor über die Kaiserwiese. Er entdeckt Kurioses, füllt Vorräte auf und geht in einem Punkt keine Kompromisse ein.

Von Michael Eßmann

Samstagnachmittag auf die Mess'. Die Sonne brennt und bringt die Luft zum Flirren – ob das eine gute Idee ist? Aber spätestens beim Abstellen des Fahrrads vor der Bahnunterführung werden alle Zweifel verweht. Ein Hauch von gebrannten Mandeln, gewürzt mit einer Note Pfeffer, tief eingebettet in den satten Geruch von Frittenfett zieht mich in seinen Bann. Das ist der Geruch meiner Mess'. Früheste Kindheitserinnerungen erwachen. Doch vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit – und da hat sich in den zwei Jahren ohne Mess' einiges angestaut.

