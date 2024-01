Kurse für "Sonne im Februar" ab Mittwoch freigeschaltet

Rieser Volkshochschule und Rieser Nachrichten bieten Ende Februar in Nördlingen Veranstaltungen für den guten Zweck an. Ab Mittwoch sind die Kurse freigeschaltet.

Im Rahmen des Projekts "Sonne im Februar" veranstalten Rieser Volkshochschule und Rieser Nachrichten vom 23. Februar bis 1. März eine Vielzahl an Kursen in Nördlingen, die während der kalten Jahreszeit Licht und Wärme in den Alltag bringen sollen. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen ist ab Mittwoch, 31. Januar, 9 Uhr unter www.rieser-volkshochschulen.de freigeschaltet. Die Kurseinnahmen werden allesamt an die Nördlinger Hilfe in Not und die Kartei der Not gespendet. Zum Programm zählen unter vielen anderen Sonnenaufgangsgstouren auf den Daniel und den Goldberg, Yoga und Pilates sowie Kochkurse. Das Programm wurde exklusiv für diese Woche zusammengestellt. (vmö)

Lesen Sie dazu auch