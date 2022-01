Kurve zu eng genommen: 1000 Euro Schaden

Das Auto einer unbekannten Person hat ein anderes Fahrzeug in Nördlingen gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 9.50 Uhr in der Nürnberger Straße an der Abzweigung zur Emil-Eigner-Straße ereignet. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Nürnberger Straße kommend nach links in die Emil-Eigner-Straße ab. Dabei fuhr er die Kurve nach Polizeiangaben offensichtlich zu eng und touchierte den Pkw einer 40-Jährigen, die in der Emil-Eigner-Straße wartete.

Auto gestreift: Nördlinger Polizei sucht Zeugen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)