Kutzschbach Electronic übernimmt den Geschäftsbetrieb der Quentia

Das Nördlinger IT-Unternehmen Kutzschbach Electronic übernimmt das Augsburger Unternehmen Quentia. So soll es nun weitergehen.

Das Nördlinger Unternehmen Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG hat zum 1. September den Geschäftsbetrieb der Quentia GmbH übernommen. Durch die Übernahme des etablierten Augsburger IT-Systemhauses werden die Kompetenzen zweier renommierter IT-Unternehmen gebündelt.

Die Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG mit Standort in Nördlingen agiert bereits seit 41 Jahren am Markt und beschäftigt heute rund 80 Mitarbeiter. So bringt das Unternehmen eine langjährige Erfahrung und ein umfangreiches Know-how sowie Portfolio an IT-Lösungen mit. Das Partnerunternehmen Kutzschbach INNOVATIONS GmbH, dessen Schwerpunkt auf Managed Services liegt, hat bereits Standorte in Augsburg und Ulm und arbeitet eng mit dem Nördlinger Unternehmen zusammen. "Wir entwickeln unsere langjährige Standortstrategie mit Nördlingen, Augsburg und Ulm konsequent weiter. Daher sehen wir die Übernahme des Geschäftsbetriebs der Quentia von enormer strategischer Bedeutung zur Stärkung unserer Marktposition in Augsburg", wird Frank Söder, Geschäftsführer der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG, in einer Mitteilung zitiert.

Insbesondere der Technik-Stützpunkt in Augsburg soll durch die Übernahme der Quentia GmbH weiter ausgebaut werden, um so für Kunden vor Ort den bestmöglichen Service zu bieten. Die Mitarbeiter der Quentia GmbH werden in Zukunft Teil des Kutzschbach-Teams sein. So möchten beide Unternehmen eine nachhaltige Betreuung bieten sowie Bewährtes aufgreifen und weiterentwickeln. Der neue Firmensitz für die Augsburger Region wird in Friedberg-Derching sein. "Die Mitarbeiter und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns an höchster Stelle. Wir freuen uns, mit der Firma Kutzschbach die aus unserer Sicht optimale Lösung für die Mitarbeiter und Kunden der Quentia gefunden zu haben", so Alessandro Cacciola, CEO Andreas Schmid Group.

Kutzschbach Electronic will sich strategisch neu ausrichten

Die Übernahme des Geschäftsbetriebs der Quentia GmbH ist eine bewusste strategische Entscheidung. Die Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG wird künftig als reines IT-Systemhaus agieren. So wird der Fokus in Zukunft auf IT-Solutions wie Managed Services, IT-Security, Digitalisierung, IT-Consulting und Softwareentwicklung gelegt werden. (AZ)