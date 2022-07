Kutzschbach veranstaltet erstmals IT-Messe in der Ankerhalle

Kutzschbach Electronic feiern nicht nur ein Jubiläum, sondern begrüßen rund 300 Besucher auf der hauseigenen IT-Messe in Nördlingen.

Die Firma Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG ist seit 40 Jahren ein fester Bestandteil des Nördlinger Gewerbes und agiert als IT-Systemhaus ebenso in den Bereichen Automatisierungstechnik und im Internet der Dinge. Bei ihrer bislang größten Kunden- und Partnerveranstaltung, den Kutzschbach Partnertagen 2022, begrüßte die Firma am 13. und 14. Juli rund 300 Menschen in der Ankerhalle.

Über 30 namhafte IT-Hersteller aus ganz Deutschland präsentierten den Besuchern auf 1000 Quadratmetern Eventfläche innovative IT-Lösungen und stellten die spannendsten Entwicklungen im IT-Kosmos vor. An beiden Tagen fanden auf zwei Bühnen 36 interessante Impuls- und Fachvorträge rund um die Themen Digitalisierung und IT-Sicherheit mit dem Menschen im Mittelpunkt statt, teilt die Firma mit.

Kutzschbach-IT-Messe in der Nördlinger Ankerhalle

Geschäftsführer Frank Söder eröffnete die Veranstaltung. In seiner Rede ging er auf „das neue Normal“ und den Umgang mit Veränderungen ein, aus denen man größer und gestärkt hervorgehen könne. Sie seien immer auch eine Chance zur Weiterentwicklung.

Ein Höhepunkt war der bewegende Auftritt des prämierten Keynote-Sprechers Norman Gräter. In seinem Vortrag mit dem Titel „Zukunft macht Freude – Motivation in Zeiten der Veränderung“ erklärte der Experte für mentale Gesundheit und Motivation, wie man es schafft, Positives aus Rückschlägen zu ziehen und sich selbst immer wieder aufs Neue zu motivieren. Mit seinem Vortrag konnte er viele Besucher inspirieren und zum Handeln anregen, heißt es weiter.

Abgerundet wurde der Kunden- und Partnerevent mit einer Jubiläumsgala am Abend, die Firma bezeichnet sie als "Triläumsfeier". Dieses Jahr hat das Unternehmen gleich mehrere Gründe zum Feiern: 20 Jahre Partnertag, fünf Jahre der Augsburger Partnerfirma Kutzschbach INNOVATIONS und 40+1 Jahre Kutzschbach Electronic. Ein spannendes Rahmenprogramm, bei dem auch Oberbürgermeister David Wittner eine bewegende Rede hielt und langjährige Partner geehrt wurden, bot den rund 220 Gästen einen rundum gelungenen Abend mit musikalischer Umrahmung der neu gegründeten Kutzschbach-Band. (AZ)