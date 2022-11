Ladendetektiv beobachtet versuchten Diebstahl

In einem Nördlinger Baumarkt will ein 47-jähriger Mann Werkzeuge im Wert von 131 Euro stehlen, doch ein Ladendetektiv beobachtet ihn.

Ein 47-jähriger Kunde ist am Freitagnachmittag um 13.30 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie dieser in einem Baumarkt in Nördlingen verschiedene Werkzeuge in seinem Hosenbund und in die Beintasche seiner Hose stecken wollte. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann Waren im Wert von 131 Euro entwenden. (AZ)