Ladendetektiv erwischt Werkzeugdieb in Nördlinger Baumarkt

Der Detektiv beobachtet den Täter, wie er die Werkzeuge aus der Verpackung nimmt und an der Kasse vorbeigeht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

In einem Baumarkt in der Hofer Straße ist am Donnerstag ein Ladendieb geschnappt worden. Der Detektiv hatte kurz nach 17 Uhr einen Mann beobachtet, wie dieser zwei Werkzeuge aus der Verpackung nahm, aber anschließend nicht an der Kasse bezahlte. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 20 Euro. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)