Nördlingen

09:26 Uhr

Ladendetektiv in Nördlingen verhindert zwei Diebstähle

In der Raiffeisenstraße in Nördlingen verhinderte ein aufmerksamer Ladendetektiv zwei Diebstähle.

Am Dienstag wurde im EGM in Nördlingen in zwei Fällen Ladendiebstähle verhindert. Die Täterin und die Täter erhalten nun Strafanzeigen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am Dienstag im Kaufland Nördlingen zwei Ladendiebstähle verhindert. Gegen 14 Uhr wollte sich ein Ehepaar kosmetische Waren, Batterien und eine Speicherkarte aneignen, ohne die fälligen 79 Euro zu bezahlen. Nach Angaben der Polizei nahm dann später, gegen 18 Uhr, ein 23-Jähriger Kosmetikzubehör im Wert von 20 Euro aus der Verpackung und versteckte dieses in seiner Tasche. Die Ladendiebe wurden daraufhin angesprochen und die Polizei verständigt. Neben Hausverboten erhalten die drei Täter nun eine Strafanzeige. (AZ)

Themen folgen