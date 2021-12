Ladendieb flüchtet aus Drogerie in Nördlingen

Einer Ladendetektivin fällt auf, wie ein Mann ein Parfüm in einer Drogerie einsteckt. Als sie ihn darauf anspricht, flüchtet der Dieb und entkommt.

Ein Mann hat in einer Drogerie in Nördlingen ein Parfüm gestohlen und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die Ladendetektivin in einer Filiale der Löpsinger Straße, wie am Montagnachmittag ein Mann ein Parfüm einsteckte. Als sie ihn darauf ansprach, flüchtete der Mann in Richtung Raiffeisenbank. Die Detektivin konnte den Dieb kurz stellen, bevor er sich befreite und über die Dächer der Fahrradschuppen flüchtete. Der Mann soll auffällig groß gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)