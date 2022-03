Ladendieb wird beobachtet, wie er eine Trennscheibe in die Jacke steckt

Eine Baumarktmitarbeiterin oder ein -mitarbeiter verhinderte am Montagmittag einen Ladendiebstahl. Der Mann muss nun mit Konsequenzen rechnen.

Ein 61-Jähriger hat am Montag zur Mittagszeit in einem Baumarkt in der Hofer Straße in Nördlingen versucht, Ladendiebstahl zu begehen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei dabei beobachtet, wie er eine Trennscheibe in seine Jackentasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlte.

Ladendieb in Nördlingen wird beobachtet

Die Scheibe hatte einen Wert von etwa 45 Euro. Der 61-Jährige wurde schließlich auf dem Parkplatz angehalten und auf den Diebstahl angesprochen. Er erhält nun eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)