Ladendiebstähle in Nördlinger Supermarkt

In einem Nördlinger Supermarkt kann ein Ladendetektiv am Freitagnachmittag zwei Ladendiebstähle beobachten. Waren im Wert von rund 120 Euro wurden entwendet.

In einem Supermarkt in Nördlingen hat ein Ladendetektiv am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr einen Diebstahl durch drei Männer feststellen können. Der Detektiv konnte einen der Täter festhalten.

Nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurden die beiden Mittäter durch den Detektiv vor dem Geschäft festgestellt und identifiziert. Die drei Männer erwartet nun nach Angaben der Polizei eine Anzeige.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 110 Euro. Einer der Täter hatte von einem vorausgegangenen Diebstahl bereits Hausverbot im Kaufland. Ihn erwartet noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Weiterer Ladendiebstahl in Nördlinger Supermarkt

In der Raiffeisenstraße in Nördlingen hat ein Ladendetektiv am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, einen 46-jährigen Ladendieb feststellen können. Laut Polizeibericht, konnte der Detektiv beobachten, wie der Mann Waren im Wert von elf Euro entwendete. (AZ)