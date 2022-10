Nördlingen

15:27 Uhr

Ladendiebstahl in Nördlinger Verbrauchermarkt

Ein 26-Jähriger bestellt sich in einem Verbrauchermarkt eine Wurstsemmel. Diese hat er - bevor er an der Kasse angelangt - aufgegessen und will ohne zu bezahlen gehen.

In einem Nördlinger Verbrauchermarkt hat sich ein 26-Jähriger am Freitagnachmittag eine Wurstsemmel bestellt. Anstatt diese an der Kasse zu bezahlen, aß er sie schon bis zum Kassenbereich vollständig auf. Laut Polizeibericht entsorgte er die Verkaufstüte und wollte gehen. Eine Mitarbeiterin konnte den Vorgang beobachten und verständigte die Polizei. Den Mann erwartet nun eine Anzeige sowie ein Hausverbot. (AZ)

