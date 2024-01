Ladendiebstahl in Nördlinger Verbrauchermarkt

Am Freitagabend beobachtet ein Ladendetektiv wie eine 40-Jährige mehrere Gegenstände im Wert von 40 Euro in ihre Jackentasche packt. Eine 44-Jährige versucht zu helfen.

Am Freitagabend hat sich gegen 17.20 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Vebrauchermarkt in der Raiffeisenstraße in Nördlingen ereignet.

Eine 40-Jährige steckte nach Angaben der Polizei mehrere Gegenstände im Gesamtwert von knapp 40 Euro in ihre Jackentasche. Ihre 44 Jahre alte Begleiterin stellte sich während des Diebstahls neben die Frau, um diese abzuschirmen.

Ein Ladendetektiv hatte die beiden Frauen jedoch beim Stehlen beobachtet. Nun wird in Mittäterschaft wegen Ladendiebstahls ermittelt. (AZ)