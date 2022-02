Ladendiebstahl in Supermarkt: Beim Rausgehen schlägt die Sicherungsanlage an

Ein Mann zahlt in einem Supermarkt nur ein Wasser. Doch laut Polizei hat er noch mehr Waren dabei.

Ein 36-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag in einem Nördlinger Supermarkt des Ladendiebstahls überführt worden. Laut Polizeibericht bezahlte er lediglich ein Wasser. Als er den Markt verlassen wollte, schlug die Warensicherungsanlage an.

Bei der folgenden freiwilligen Untersuchung konnten in seiner Jacke mehrere Gegenstände aufgefunden werden, die er nicht bezahlt hatte. Der Wert der entwendeten Sachen beträgt knapp zehn Euro. (AZ)